-BM: "SUDAN ORDUSU DARFUR'U BOMBALADI" NEW YORK (A.A) - 17.05.2011 - BM, Sudan ordusunun Darfur'u bombaladığı ve barış güçlerinin bölgeye gitmesini engellediğini bildirdi. Darfur'daki BM Barış Gücü'nün bildirisinde, Sudan ordusuna ait uçakların bölgenin güneyindeki Labado kentiyle Esheraya köyünü bombaladığı, barış güçleri bölgeye giremediği için bombardımanlardaki can kaybı sayısını belirlemenin imkansız olduğu belirtildi. Bildiride, dün Labado ve Esheraya bölgesine gitmeye çalışan BM ve Afrika Birliği Barış Gücü ekiplerinin "bölgeye girişlerinin Sudan güçleri tarafından güvenlik nedeniyle engellendiği" kaydedildi.