-BM, 34 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA İSTEDİ CENEVRE (A.A) - 15.04.2011 - BM Irak'ta, İranlı muhalif Halkın Mücahitleri örgütü unsurlarının kaldığı bir kampta 34 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma istedi. BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, olayı kınayarak, bu kişilerin öldürülmesiyle ilgili tam, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılması gerektiğini belirtti. Pillay, aşırı güç kullanımından sorumlu kişilerin yargılanması gerektiğini söyledi. BM, dün New York'ta Irak ordusunun başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Eşref kampına 8 Nisan'da düzenlediği baskından sonra 34 ceset bulunduğunu açıklamıştı. Baskının İran rejimine muhalif Halkın Mücahitleri örgütü üyelerine karşı düzenlendiği belirtilmişti.