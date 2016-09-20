BM: 2016 sığınmacılar için en ölümcül yıl olacak



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 2016 yılının Ocak ayından bu yana 3 bin 210 sığınmacının ölü ya da kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Geçen yıl bu tarihte bu rakam yüzde 15 oranında daha az seviyedeydi. Teşkilat, olumsuz gelişmenin devam etmesi halinde 2016’nın Akdeniz‘de en ölümcül yıl olabileceğini açıkladı.

Geri Kabul Anlaşması

BM verilerine göre bu yıl içinde 300 binden fazla sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçti. 2015 yılında İtalya ve Yunanistan kıyılarına yarım milyonun üzerinde sığınmacı ulaşmıştı. Bu sayıda azalma olmasının başlıca nedeni ise AB ile Türkiye arasında varılan ve Yunanistan‘a yasadışı yollardan geçen sığınmacı Türkiye’ye geri gönderilmesini düzenleyen Geri Kabul Anlaşması. İtalya’ya bu yıl geçen ve hâlâ geçmekte olan sığınmacı sayısı ise geçen yıl seviyesinde gerçekleşti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Yunanistan ve İtalya’daki sığınmacıların durumu konusunda ise endişeli olduğunu açıkladı. Yunan adalarında şu anda yaklaşık 60 bin kadar mülteci bulunuyor. İtalya’da ise 160 bin kadar sığınmacı kamplarda kalıyor.