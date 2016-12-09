BM: 2016 korkunç bir yıldı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Cenevre'de bir açıklama yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, "2016 yılının insan hakları açısından korkunç bir yıl olduğunu" dile getirdi.

İnsan haklarının 2016'da hiç olmadığı kadar tehdit altında kaldığını ifade eden El Hüseyin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insan haklarını korumak amacıyla oluşturulan kuralların baskı altında olduğunu ifade etti.

Yüksek Komiser, "2016 bütün dünyada insan hakları için korkunç bir yıldı. İtinayla kurulan koruma sistemi yozlaşmaya devam ederse hepimiz sonunda ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağız" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Radikal hareketlerin korkunç suçlar işlediğini ve çatışmalar yüzünden birçok insanın kaçmak zorunda kaldığını" belirten El Hüseyin, "Yaşadığımız krizin başlıca sebebi vicdansız yollarla iktidara gelme ve iktidarda kalma çabalarıdır" dedi.

Suriye'deki iç savaşın politikacıların büyük başarısızlığının en bariz örneği olduğunu ifade eden El Hüseyin, "Devlet Başkanı Beşar Esad, barış içinde insan hakları ihlallerini protesto edenleri dinlemiş olsaydı, bu savaş önlenebilirdi" değerlendirmesini yaptı.

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