T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

BM: 2016 korkunç bir yıldı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, dünya genelinde insan haklarının 2016 yılında daha önce hiç yaşanmadığı kadar tehdit altında olduğunu söyledi.

09 Aralık 2016 23:15

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Cenevre'de bir açıklama yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, "2016 yılının insan hakları açısından korkunç bir yıl olduğunu" dile getirdi.

İnsan haklarının 2016'da hiç olmadığı kadar tehdit altında kaldığını ifade eden El Hüseyin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insan haklarını korumak amacıyla oluşturulan kuralların baskı altında olduğunu ifade etti.

Yüksek Komiser, "2016 bütün dünyada insan hakları için korkunç bir yıldı. İtinayla kurulan koruma sistemi yozlaşmaya devam ederse hepimiz sonunda ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağız" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Radikal hareketlerin korkunç suçlar işlediğini ve çatışmalar yüzünden birçok insanın kaçmak zorunda kaldığını" belirten El Hüseyin, "Yaşadığımız krizin başlıca sebebi vicdansız yollarla iktidara gelme ve iktidarda kalma çabalarıdır" dedi.

Suriye'deki iç savaşın politikacıların büyük başarısızlığının en bariz örneği olduğunu ifade eden El Hüseyin, "Devlet Başkanı Beşar Esad, barış içinde insan hakları ihlallerini protesto edenleri dinlemiş olsaydı, bu savaş önlenebilirdi" değerlendirmesini yaptı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd/CN/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hakları Yüksek KomiseriAralık DünyaHakları GünüCenevreHakları Yüksek Komiseri Zeyd RaadHüseyin HüseyinDünya SavaşıKomiser Hüseyin HüseyinBaşkanı Beşar EsadWelle Türkçe dpa/epd/CN/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24