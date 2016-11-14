BM: 2016 geçen yılın 'en sıcak yıl' rekorunu kırabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Meteoroloji Örgütü, 2016'nın 'en sıcak yıl' olarak tarihe geçebileceği söyledi.

Meteoroloji Örgütü yetkilileri, 19. yüzyılın başından beri ölçtükleri sıcaklık değerleri yüksek seyretmeye devam ederse, bu rekorun kırılacağından "yüzde 90 emin".

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak ve Ekim ayları arasındaki küresel ortalama sıcaklık artışı, 1,2 santigrat dereceye ulaştı.

Kasım ayının başında yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması, küresel ısınma artışının 2 santigrat derece, hatta 1,5 derecenin altında tutulmasını şart koşuyor.

Büyük Okyanus'ta görülen okyanus-atmosfer olayı El Nino'nun bu sıcaklık değerlerinde etkisi olduğu düşünülüyor.

Uzmanlara göre, sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesinin en önemli nedeni ise, karbon salımları.

Meteoroloji Örgütü'nin açıkladığı taslak rapor, Fas'ın Marakeş kentinde 7 Kasım'da başlayan 22. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Toplantısı (COP22) için de, bir yol haritası oluşturmayı amaçlıyor.

Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan 200'e yakın ülke, anlaşma hükümlerinin nasıl hayata geçirileceğini tartışıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nin raporu, Marakeş'teki iklim görüşmelerinin gündeminde yer alan başka başlıklara da işaret etti.

Rapora göre, atmosferdeki sera gazı salımları 2016 yılında "yükselme eğilimini korudu".

Kuzey Kutbu'ndaki buzullar önemli ölçülerde erimeyi sürdürürken, Grönland adasındaki buz tabakası bu yıl "çok erken erimeye başladı".

Örgüt, ölçümlerinde 1961-90 yılları arasındaki ortalama sıcaklık seviyesini esas alıyor. Eylül 2016'ya kadar olan dönemde ölçülen küresel sıcaklık değeri, bu taban ortalamasından 0,88 santigrat derece daha fazla.

2015 yılında ise, taban ortalaması 0,77 santigrat derece ile aşılmıştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas da, rapora ilişkin "Yeni bir yıl, yeni bir rekor" açıklamasını yaptı.

Petteri Taalas, iklim değişikliği nedeniyle "olağanüstü hava olaylarının sıklaştığını ve etkilerinin arttığını" vurguladı.

Petteri Taalas ayrıca, "sıcaklık dalgaları ve sellerin daha düzenli hale geldiğini" belirtti.

Taalas'a göre, deniz seviyelerindeki yükselişler, tropik hortumlara bağlı fırtına kabarmalarını da tetikledi.