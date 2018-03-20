BM: 104 bin sivil Afrin bölgesini terk etti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrey Maheçiç, çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle 18 Mart'ta TSK ve ÖSO denetimine geçen Afrin bölgesini, 100 binden fazla sivilin terk ettiğini açıkladı.

YPG'nin denetiminde olan Afrin kent merkezinin kontrolü, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 58'inci gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) geçmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, BM Sözcüsü Andrey Maheçiç, düzenlediği basın toplantısında "Suriye'nin kuzeydoğusunda olağanüstü durum oluştu. Elimizdeki verilere göre, geçtiğimiz günlerde gözlenen çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle 104 bin sivil Afrin bölgesindeki evlerini terk etti" ifadelerini kullandı.

Maheçiç, bölgeden ayrılan sivillerin yaklaşık 75 bininin Tel Rıfat'a, 29 bininin ise Nubl ve Zehra bölgelerine yerleştirildiğini kaydetti.