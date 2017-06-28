BM: 100 bine yakın sivil Rakka'da mahsur kaldı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin çarşamba günü yaptığı açıklamada yüz bine yakın insanın IŞİD'den kurtarılmaya çalışılan Rakka'da mahsur kaldığını aktardı.

Kürt ve Arap güçlerden oluşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'yı ele geçirmek için 6 Haziran'da başlattığı operasyon sebebiyle son üç haftadır yoğun hava ve kara saldırıları olduğunu belirten Zeid, bu saldırılar sebebiyle sivillerin nereye kaçmaları gerektiğini bilmediklerine dikkat çekti.

Zeid, operasyon başladığından beri saldırılarda en az 173 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.

IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon dahil bölgede operasyon düzenleyen bütün güçlere seslenen Zeid, kentte mahsur kalan insanların hayatını kurtarmak için gerekli bütün tedbirlerin alınması konusunda uyardı.

Zeid, "Hızlı askeri bir zafer için siviller kurban edilmemeli” dedi.

Çocuklar sayesinde kaçtılar

IŞİD’in katliamları ve SDG tarafından yürütülen kenti geri alma operasyonu sürse de siviller hayatlarını riske atarak Rakka'dan kaçmaya devam ediyor.

Salı günü Rakka'dan kaçmayı başaran 20 kişiden biri de 35 yaşındaki Shaabu'ydu.

Evdeki erzaklar ve su azalmış olmasına rağmen IŞİD keskin nişancıları tarafından vurulmaktan korkan Shaabu, AFP haber ajansına Rakka'nın SDG tarafından kontrol edilen güvenli bir semtine vardıktan sonra yaptığı açıklamada, IŞİD sebebiyle evden çıkamadıklarını anlattı.

Küçük yaştaki çocukların IŞİD tarafından hedef alınmadığını belirten Shaabu, SDG güçlerinin dışarıda oynayan çocukları görüp, güvenli anlarda el hareketleriyle kaçmaları için işaret verdiklerini, çocukların da ailelerine gelip bu haberi verdiğini ve böylelikle kaçabildiklerini aktardı.

Shaabu, "Eğer IŞİD militanları bizi görmüş olsalardı o zaman bizim kaçma şansımız olamazdı” dedi.

McGurk Rakka için sivil konseyle görüştü

ABD'nin IŞİD'le Mücadele Temsilcisi Brett McGurk'ın, Rakka'nın kurtarılmasının ardından, kenti yönetmesi beklenen ve Kürt ile Arap üyelerden oluşan Rakka Sivil Konseyi temsilcileriyle görüştüğü bildirildi.

AP'nin ANHA haber ajansına dayandırdığı haberinde, McGurk’ın çarşamba günü Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da Rakka Sivil Konseyi üyeleriyle iki saatlik bir görüşme yaptığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında aldığı bir kararla ABD, IŞİD'e karşı savaşta SDG içinde yer alan Kürt ağırlıklı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) ağır silah yardımı yapmaya başladı.

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AFP/Reuters/AP/DÇ/GA