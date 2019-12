-Bloomberg'i davullu protesto NEW YORK (A.A) - 21.11.2011 - ABD'de gelir dağılımı eşitsizliğini, Wall Street'i, bankaları ve ekonomi politikalarını iki ayı aşkın zamandır protesto eden ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcileri, mekan edindikleri Zuccotti Parkını geçen hafta polis zoruyla boşalttıran New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'i evinin yakınında davul çalarak protesto ettiler. Bloomberg'i, Central Park yakınındaki evinin önüne gidip burada protesto etmek isteyen üç yüze yakın eylemci, buna polisin izin vermemesi üzerine, Central Park'a yakın bir yerde, yanlarında getirdikleri başta davul olmak üzere çeşitli aletlerle ve hatta tencerelerle gürültü çıkararak Bloomberg'i tüm gün boyunca protesto etti. Polis de bu arada Bloomberg'in evinin önündeki sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Göstericiler zaman zaman renkli gösterilere sahne olan protestoları sırasında, Bloomberg'in, hem kendilerinin ifade özgürlüğü ve toplanma hakkını, hem de kendilerini izleyen medyanın basın özgürlüğünü ellerinden aldığını savundular. Eylemciler, Bloomberg'in Zuccotti Parkına polis gönderip parktaki eşyalarına el koyup zarar vermesini, polisin kendilerini ve bazı basın mensuplarını gözaltına almasını protesto ettiklerini söylediler. Protesto sırasında kimse gözaltına alınmadı. Göstericiler geçen ay da kentte bazı milyarderlerin evlerinin önünde protesto gösterisi yapmış, ancak kendisi de milyarder olan Bloomberg'i protesto etmemişlerdi.