Bloomberg yazdı: Erdoğan'ın iktidarı ne kadar sürecek?

Bloomberg, “Küresel liderler iktidarda ne kadar kalacak” sorusunun cevabını araştırdı. Araştırmaya göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 2033’e kadar iktidarda kalacak.

ABD merkezli Bloomberg'de yayınlanan Ben Sills ve Patricia Suzara imzalı haberde, “Küresel liderler iktidarda ne kadar kalacak” sorusunun yanıtını aradı.

Odatv’nin aktardığına göre Bloomberg’deki haberde, birçok dünya liderinin siyasi ömrüne dair tahminlerde bulunuldu.

Haberde, Erdoğan’ın başkanlık süresinin maksimum 15 yıla kadar uzatılabileceği belirtildi. Bu görüşe dayanak olarak da, AKP’nin mevcut anayasal şartlar altında Erdoğan’ın 15 yıl daha görev yapacağını düşünmesi gösteriliyor.

Erdoğan’ın iktidarının 2033'ü bulacağı ileri sürülen Bloomberg’in haberinde “Şu anki şartlar altında 2028'e kadar yönetebilir ama 2028 öncesinde bir erken seçim ilan ederse 2033'e kadar siyaseti sürdürebilir” ifadeleri yer aldı.

Bloomberg'in haberinde Erdoğan'la ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Erdoğan’ın partisi devlet başkanının görev süresi için anayasada belirtilen limitlerin 15 yıla kadar uzatılabileceği görüşünde. Bu bağlamda 2018 yılında yetkileri artırılmış bir şekliyle devlet başkanlığı görevini üstlenen Erdoğan 2033 yılına değin görevde kalabilir.

Anayasal limit iki dönemle sınırlı ve bu süreç 2028 yılında son buluyor. Ancak ikinci dönemi bitmeden önce erken seçim ilan etmesi sonucunda bir 5 yıl daha görevde kalabilir.

Ankara’daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde siyasi analist olan Öner Buçukçu ‘Erdoğan’ın Türk politikasını yakın gelecekte domine etmeye devam etmesi muhtemel’ diyor ve ekliyor ‘Yeni yetkilerini toplumun kendi liderliğine olan güvenini güçlendirmesi adına etkili bir biçimde kullanıyor.’”