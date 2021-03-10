Bloomberg yazarı: Pragmatizm, Türkiye ile Mısır'ın buzları eritmesini sağlayabilir

ABD merkezli düşünce kuruluşu Orta Doğu Politikası için Tahrir Enstitüsü'nden Timothy Kaldas, Bloomberg haber ajansında Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde son dönemde gelen açıklama ve yaşanan gelişmeleri analiz ettiği bir makale kaleme aldı.

"Pragmatizm, Türkiye ile Mısır'ın aradaki buzları eritmesini sağlayabilir" başlıklı makalede, iki ülke arasında son yıllarda yaşanan siyasi sorunlara rağmen ticari ilişkilerin kesintiye uğramadan devam ettiği ve küresel gelişmeler ışığında karşılıklı çıkarların bir kez daha "pragmatizm ve işbirliği fırsatı doğurabileceği" belirtildi.

Kaldas, "Yine de Türkiye-Mısır arasında sıcak bir kucaklaşma olacağını öngörmek için henüz çok erken. Her iki ülkenin maddi çıkarların her daim ilişkilerdeki gerilimin hafiflemesine yol açtığı düşünüldüğünde, durumun gerçekliği çok daha karmaşık bir hal alıyor" dedi.

Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi ilişkiler, Arap Baharı sonrası iktidara gelen Müslüman Kardeşler'e karşı 2013 yılında yapılan askeri darbeden bu yana ciddi bir kriz döneminden geçiyor.

Darbeye ek olarak Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri, Libya'daki iç savaş ve Katar'a uygulanan ambargo da ikili ilişkilerde kriz yaratan diğer konu başlıkları arasında yer alıyor.

Ancak son dönemde Türkiye'den ılımlı açıklamalar geliyor. Mısır ise bu açıklamalara resmi bir yanıt vermiş değil.

'Libya konusunda yumuşama işaretleri'

Kaldas, Bloomberg'deki yazısında Mısır'dan henüz resmi bir karşılık olmamasına karşın Kahire'de yapılan değerlendirmelerde özellikle Libya konusunda buzların eridiğine dair işaretler olduğuna dikkat çekildiğini yazdı.

Kaldas, bu değerlendirmelere örnek olarak, "Ankara'ya yakınlığıyla bilinen" Libya'nın yeni Başbakanı Abdul Hamid Muhammed Dibeybe'nin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi tarafından sıcak bir şekilde karşılanmasını gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada, ilişkilerin seyrine göre Mısır'la deniz yetki alanlarının müzakere edilebileceğini ve bir anlaşmanın imzalanacağını belirtti.