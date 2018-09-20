Bloomberg: Volkswagen İran'dan çekiliyor

ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Volkswagen ikna ettiğini ve şirketin İran pazarından çekileceği duyurdu. Volkswagen, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bloomberg'e göre geçtiğimiz yıl İran pazarına giren şirket, ülkedeki bütün faaliyetine son verecek. Volkswagen, yalnızca "insani sebeplerle" İran'la ilişki kuracak.

Şirketin İran'daki faaliyetinin büyük ölçekli olmadığı belirtiliyor. Ancak Alman şirketin İran'dan çekilmeyi kabul etmesi, Trump yönetimi için zafer anlamına gelecek.

Avrupa Birliği ülkeleri, Trump'ın yaptırımları geri getirmesine ekonomik sebeplerle karşı çıkmış, AB şirketlerinin İran'da iş yapabilmesi için yaptırımları aşacak bir formül bulmaya çalışmıştı.

Buna karşın yaptırımlar henüz uygulanmaya konmadan Avrupalı şirketler İran'dan ayrılmaya başladı.