Bloomberg ve FT: Doların 8 TL'yi geçmesinin temel sebebi dış politikadaki gelişmeler

Doların 8 TL’yi ilk kez geçmesinin sebepleri uluslararası basında tartşılıyor... Bloomberg piyasayı olumsuz etkileyen faktörler olarak 5 gerekçe saydı: Düşük faiz, yabancı yatırımcıların Türkiye'den çıkması, S-400’ler nedeniyle ABD’nin yaptırım tehdidi, Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ’daki gelişmeler ve pandeminin ekonomiye olumsuz etkisi...

"'Hafta sonu yapılan açıklamaların etkisi var"

Financial Times (FT) gazetesinin internet sitesi ise doların 8 TL’yi geçmesinde, hafta sonu dış politikada yaşanan gelişmelerin etkili olduğunu savundu. FT, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un zihinsel tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediğini hatırlattı.

FT, ayrıca Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan da Avrupa’nın Müslümanlara davranışını 1920’lerde Yahudilere yapılanlara benzeten açıklamalar geldiğine dikkat çekti. Financial Times, bu açıklamalara yanıt olarak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in de Türkiye’yi Akdeniz’de provokasyon peşinde olmakla suçladığını ifade etti.

Financial Times’a göre piyasalardaki gerginliği artıran bir diğer açıklama ise Erdoğan’ın ABD’ye yönelik “Kiminle dans ettiğini bilmiyor” sözü... Erdoğan hafta sonu yine Amerika’ya yönelik olarak “Yaptırımın neyse geç kalma yap” da demişti.