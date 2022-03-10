Bloomberg: Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1,6 milyar dolarlık kredi görüşmeleri yürütüyor

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Türk Telekom'un hisselerini devralmak için kredi görüşmeleri yürüttüğü ifade edildi.

Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre Varlık Fonu'nun 1,6 milyar dolarlık kredi için aralarında Türk Telekom'da toplamda yüzde 55 hissesi bulunan bankaların da olduğu bir grup bankayla görüşmelerin yürütüldüğü ifade edildi.

Habere göre kaynaklar bankaların Türk Telekom'un birikmiş 200 milyon dolarlık temettü ödemesini de alabileceğini ifade ederken, Bloomberg'in hesaplarına göre satışa konu payların parasal karşılığı 1,3 milyar dolar değerinde.

Varlık Fonu ve banka hisselerinin temsilcisi Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) konuya ilişkin Bloomberg'in sorularını yanıtlamadı.