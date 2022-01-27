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Ekonomi

Bloomberg: Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom hisselerini almak için kredi görüşmeleri yürütüyor

Kurumun, finansman ihtiyacı için Telekom'un hali hazırdaki hissedarı olan bankalarla görüştüğü öğrenildi

27 Ocak 2022 16:27

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Türk Telekom hisselerinin alımı için kredi görüşmesi yürütüldüğü öğrenildi.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre TVF, Telekom'un yüzde 55'lik hissesini almak için aradığı finansmanın tamamı ya da büyük bölümü için mevcut hissedar bankalarla görüşüyor.

Varlık Fonu, “Bankalarla satın alma konusunda görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Bankaların hisselerinin temsilcisi Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) ise konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı.

Bankalar yaklaşık üç yıldır daha önce ödenemeyen kredilerine karşılık olarak LYY şirketi aracılığı ile Türk Telekom’un çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor. Akbank, Garanti ve İş Bankası en fazla hisseye sahip üç banka konumunda.

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