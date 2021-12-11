Bloomberg: Türkiye, Ukrayna’da Rusya’yı karşısına almaz

Dış politika konusunda bilgi sahibi olduğu belirtilen üst düzey Türk yetkili, Bloomberg’e demecinde, “Türkiye, Ukrayna’da adımlarını Washington ile koordine etmiyor, kendi çıkarlarını savunmak adına bağımsız davranıyor” dedi.

Ukrayna hükümeti ve Rusya'nın, Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerin sayısını artırması ‘Rusya’nın savaşa hazırlandığı’ şeklinde savlar ortaya atılmasına neden oldu.

Kremlin, bu iddiaları reddediyor ve güçlerini ülke sınırları içinde bir yerden bir yere konuşlandırmasının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurguluyor.

Rusya ayrıca, Batı ülkelerine Ukrayna’ya askeri desteklerini azaltma çağrıları yapıyor. Kremlin, Ukrayna’ya gelecekte NATO üyesi olabileceğine dair verilen sözlerin geri çekilmesini de içerecek güvenlik garantileri talebinde bulundu.

Nitekim Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov cuma günü yaptığı bir açıklamada, hukuki bağlayıcılığı olacak güvenlik garantisi taleplerini değerlendirmeye almaları konusunda Batı ülkelerini uyardı. Ryabkov, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceğine dair bir güvenlik garantisi üstünde anlaşmaya varılmamasının, ‘büyük bir çarpışmaya yakınlaşmak anlamına geleceğini’ söyledi.