Bloomberg: Türkiye S-400'leri gelecek hafta test etmeyi planlıyor

Bloomberg, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etmeye hazırlandığını duyurdu.

Bloomberg'in haberine göre, hava savunma sisteminin Karadeniz kıyısında test edileceği ancak henüz aktifleştirilmeyeceği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmadığı da aktarıldı.

S-400'lerin bugün Sinop'a götürüldüğünü gösteren fotoğraflar servis edilmişti.

TIKLAYIN - S-400'ler test için Sinop'a götürüldü

2019'da teslim edilmişti

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri, üyesi olduğu NATO içerisinde güvenlik kaygıları yaratmıştı.

Ankara ve Moskova, 2017 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında S-400 hava savunma sistemlerinin satışı için anlaşma imzalamış, teslimat 2019'da gerçekleşmişti.

'Koronavirüs nedeniyle' aktive edilmesi ertelendi

S-400'lerin kurulumu ve aktive edilmesi ise ertelenmiş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Nisan ayında yaptığı açıklamada erteleme gerekçesinin Koronavirüs salgını olduğunu ifade etmişti.

Kalın, Rusya'dan alınan S-400'lerin ileride planlandığı gibi aktive edileceğini de belirtmişti.