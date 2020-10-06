Bloomberg: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı yüzde 28 azaldı, Azerbaycan'dan yüzde 22 arttı; Moskova, Gazprom'un sıkıştırılmaya çalışıldığını düşünüyor

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların Ankara-Moskova ilişkilerine etkilerini inceleyen Bloomberg haber ajansı, Türkiye’nin Rusya’dan doğal gaz ithalatı azalırken Azerbaycan’dan ithalatın arttığını yazdı. Bloomberg’in verdiği bilgiye göre Türkiye, son bir yılda Rusya’dan yüzde 28 daha az gaz ithal etti. Buna karşılık Azerbaycan’dan doğal gaz ithalatı yüzde 22 arttı.

Haberde kısa süre sonra Avrupa’ya Türkiye üzerinden gaz taşımaya başlayacak olan TANAP doğal gaz boru hattının, Azeri gazının Rus gazıyla direkt rekabete girmesini sağlayacağı da belirtildi.

Bloomberg, Moskova’nın bu gelişmelerden hareketle, Ankara’nın Rus gaz şirketi Gazprom’u sıkıştırmaya çalıştığını düşündüğünü yazdı.