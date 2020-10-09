Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin miktarını yukarı yönlü revize edecek

Bloomberg, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz sahasındaki rezerv miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlandığını duyurdu. Yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanmasının planlandığı kaydedildi

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz sahasındaki rezerv miktarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etmeyi beklediği öne sürüldü. Bloomberg'in haberine göre; yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanması planlanıyor.

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada cuma günü büyük bir müjde vereceklerini duyurmuş, 21 Ağustos'ta da "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda'' demişti.

Erdoğan, bulguların daha büyük rezervlerin habercisi olduğunu söylemiş, Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmayı hedeflediklerini kaydetmişti.