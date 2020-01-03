Bloomberg: Türkiye devlet bankaları TL’nin cuma günkü düşüşünü engellemek için 1-1,5 milyar dolar sattı

Bloomberg, üç “konuyu bilen” kaynağına dayandırdığı haberinde Türkiye devlet bankalarının Cuma günkü lira düşüşünü engellemek için 1 milyar ile 1,5 milyar dolar arası satış yaptığını yazdı.

Satışlar ABD ile İran arasındaki gerilimin ardından gerçekleşti.

Lira %0,4’lük bir gerileme yaşayarak son sekiz ayda dolar karşısındaki en düşük seviyeye geriledi, dolar 5,9781 TL’yi gördü.

Haberde devlet bankalarının TL’yi korumak için dolar satma pratiğinin tartışmalı olduğu, satış tutarını merkez bankası tarafından örtülü müdahaleye bağlayan spekülasyonun lirayı yabancı yatırımcı için daha az cazip hale getirdiği vurgulandı.