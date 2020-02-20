Bloomberg: Türkiye, ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep etti

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Bloomberg'in Ankara'daki üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Türkiye, Suriye ordusunun Rusya hava desteğiyle yapacağı potansiyel saldırıları durdurmak için ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep etti.

Yetkilinin aktardığına göre Türkiye, iki Patriot bataryasının güney sınırına konuşlandırılmasını istedi.

Bloomberg'e konuşan üst düzey yekilinin aktardığına göre Ankara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e Patriot talebini geçen hafta iletti. ABD'nin bu talebe henüz yanıt vermediği bildirildi.

Yetkilinin aktardığına göre Ankara, NATO müttefikinden talep ettiği Patriot'lar karşısında bir imtiyaz verilmesi gerektiğini düşünmüyor.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

ABD, daha önce Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmediği sürece Patriot alamayacağını bildirmişti.