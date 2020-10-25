Bloomberg: Türk Lirası, dokuz haftadır değer kaybederek 1999'dan beri en uzun süreli düşüşünü yaşadı

Bloomberg'in haberinde TCMB'nin kararının ekonomik ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde yatırımcıları endişeye düşürdüğü belirtildi.

"Bir irade göremiyoruz"

Eylül ayında beklenmedik bir şekilde faiz artıran TCMB'nin bu haftaki kararı, dolar/TL kurunu psikolojik bir seviye olan 8'e yaklaştırdı.

Londra merkezli Aberdeen Varlık Yönetimi şirketinde sabit getirili menkul kıymetler yöneticisi olan Viktor Szabo Bloomberg'e yaptığı açıklama, "Ortada bir irade göremiyoruz. Yıllardır süren politika hataları şimdi de rezerv kaybı ve kur üzerindeki baskı olarak ortaya çıkıyor. TCMB'nin kararı dengeyi kurmak için gerekli olan kredi büyümesinin yavaşlamasına yetkililerin yanaşmadığını gösteriyor" dedi.