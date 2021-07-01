Bloomberg Tüketici Güven Endeksi, aşılamanın ve açılmanın etkisiyle haziranda yüzde 14,11 arttı

Mayıs ayında tam kapanma tedbirlerinin de etkisiyle en düşük seviyesini gören Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında açılmaların da desteğiyle yükseliş kaydetti.

Açıklanan verilere göre; Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 14,11 artarak 62,99 değerini aldı.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme yaşandığı görüldü.

Pandemiye yönelik kapanmalarla Nisan ve Mayıs aylarında tarihi düşük seviyelere gerileyen Tüketici Güveni, Haziran ayı ile başlayan açılmalarla çıkış gösterdi.

Kapanma ve güçlü aşılamayla düşmeye başlayan vaka sayıları, başta turizm olmak üzere hizmet sektörlerinin de açılmasına imkan vererek güveni olumlu etkiledi.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,97 artarak 76,17 oldu.

Diğer taraftan, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 4,37 artarak 38,35 değerini aldı.

Genel endeks ilk çeyrek ortalamasının altında, tüketim eğilimi ise tarihi düşük seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

Tüketim eğilimindeki gerilemenin ağırlıklı olarak konut talebindeki yavaşlamadan kaynaklandığı görülüyor.