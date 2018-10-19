Bloomberg: Suudi Veliaht Prensi kendi projesine karşı en büyük risk haline geldi

ABD merkezli, ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg'de Glen Carey imzasıyla yayımlanan bir makalede gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de kaybolmasının ardından yaşanan gelişmelerle, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın kendi projesine karşı en büyük risk haline geldiği" tezi savunuldu.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ziyareti öncesinde 15 kişilik bir ekibin Riyad'dan Türkiye'ye gönderildiği ve Kaşıkçı'nın bu ekip tarafından öldürüldüğü iddiaları üzerine şüphelerin ülkenin 33 yaşındaki Veliaht Prensi üzerinde yoğunlaştığı ifade edilen makalede, Bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söylediği belirtildi.

Makalede görüşlerine yer verilen Teksas A&M Üniversitesi'nden öğretim üyesi Gregory Gause, "Cemal'in kaybında ve belki ölümünde Suudilerin resmi suç ortaklığının olduğu görünüyor ve bu, Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'da istediği dönüşümün tam tersi istikamette sinyaller gönderiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel ekonomi liderlerini kendinden uzaklaştırıyor"

Çeşitli ekonomik planlar üzerinde çalışan Prens Bin Selman'ın, peşinde olduğu küresel ekonomi liderlerini kendinden uzaklaştırdığı iddia edilen makalede JPMorgan, Ford ve Uber patronlarının yanı sıra ekonomi ve siyasetteki birçok önemli ismin, 23-25 Ekim'de Riyad'da Prens Bin Selman'ın himayesinde düzenlenecek konferansa katılmaktan vazgeçtiğinin altı çizildi.

Ülkede, bir önceki yıla göre doğrudan yatırımcı sayısının yüzde 80 oranında azaldığı ifade edildi.

Makalede, Prens Bin Selman'ın doğrudan yabancı yatırımcı sayısının arttığına yönelik ifadelerine yer verilirken, veliaht prensin 2020 öngörüsüne göre, halihazırdaki durumun beklentilerin oldukça gerisinde olduğu belirtildi.

Kaşıkçı skandalından önce de iş dünyasının cesaretini kıracak olaylara değinilen makalede, onlarca yerel yatırımcının rüşvet suçlamasıyla baskıya uğradığı, Katar'a karşı boykot uygulanmaya başlandığı, Almanya ve Kanada ile bozulan ilişkiler yüzünden ticari anlaşmaların tehlikeye girdiği vurgulandı.

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