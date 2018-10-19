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Dünya

Bloomberg: Suudi Veliaht Prensi kendi projesine karşı en büyük risk haline geldi

"Veliaht Prens Salman, küresel ekonomi liderlerini kendinden uzaklaştırıyor"

19 Ekim 2018 23:25

ABD merkezli, ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg'de Glen Carey imzasıyla yayımlanan bir makalede gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de kaybolmasının ardından yaşanan  gelişmelerle, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın kendi  projesine karşı en büyük risk haline geldiği" tezi savunuldu.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ziyareti öncesinde 15 kişilik bir ekibin Riyad'dan Türkiye'ye gönderildiği ve Kaşıkçı'nın bu ekip tarafından öldürüldüğü iddiaları üzerine şüphelerin ülkenin 33 yaşındaki Veliaht Prensi üzerinde yoğunlaştığı ifade edilen makalede, Bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili herhangi bir  bilgisinin olmadığını söylediği belirtildi.

Makalede görüşlerine yer verilen Teksas A&M Üniversitesi'nden öğretim  üyesi Gregory Gause, "Cemal'in kaybında ve belki ölümünde Suudilerin resmi suç  ortaklığının olduğu görünüyor ve bu, Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'da  istediği dönüşümün tam tersi istikamette sinyaller gönderiyor."  değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel ekonomi liderlerini kendinden uzaklaştırıyor"

Çeşitli ekonomik planlar üzerinde çalışan Prens Bin  Selman'ın, peşinde olduğu küresel ekonomi liderlerini kendinden uzaklaştırdığı  iddia edilen makalede JPMorgan, Ford ve Uber patronlarının yanı sıra ekonomi ve siyasetteki  birçok önemli ismin, 23-25 Ekim'de Riyad'da Prens Bin Selman'ın himayesinde  düzenlenecek konferansa katılmaktan vazgeçtiğinin altı çizildi.

Ülkede, bir önceki yıla göre doğrudan yatırımcı sayısının yüzde 80  oranında azaldığı ifade edildi.

Makalede, Prens Bin Selman'ın doğrudan yabancı yatırımcı sayısının  arttığına yönelik ifadelerine yer verilirken, veliaht prensin 2020 öngörüsüne  göre, halihazırdaki durumun beklentilerin oldukça gerisinde olduğu belirtildi.

Kaşıkçı skandalından önce de iş dünyasının cesaretini kıracak olaylara  değinilen makalede, onlarca yerel yatırımcının rüşvet suçlamasıyla baskıya  uğradığı, Katar'a karşı boykot uygulanmaya başlandığı, Almanya ve Kanada ile  bozulan ilişkiler yüzünden ticari anlaşmaların tehlikeye girdiği vurgulandı.

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