Bloomberg: Rusya'da çok büyük bir metan sızıntısı meydana geldi

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Rusya devletinin kontrolündeki Gazprom'a ait boru hattında meydana gelen bir sızıntının atmosfere çok ciddi miktarda metan gazı sızdırdığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre 5 Ekim'de Nijniy Novgorod'da yapılan 1 saatlik tamirat sırasında atmosfere 164 metrik ton metan sızdı.

Habere göre bu sızıntı, 8 bin arabanının yaptığı emisyonla aynı seviyede ısınmaya sebep oluyor. Gazprom sızıntıyı doğruladı ancak emisyonun devletin belirlediği sınırların altında olduğunu iddia etti.

Bloomberg, verileri Kayrros SAS'ın uydu takip verilerinden elde ettiklerini bildirdi.