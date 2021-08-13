Bloomberg: Rusya, BBC muhabirini sınır dışı ediyor

T24 Dış Haberler

Rusya'nın "Britanya'da Rus medyasına ayrımcılık yapıldığı" gerekçesiyle BBC'nin tecrübeli muhabiri Sarah Rainsford'a ülkeden ayrılması için ağustos ayının sonuna kadar zaman verdiği iddia edildi.

Bloomberg'in Rossiya 24'ten aktardığına göre Rainsford'un 31 Ağustos'ta bitecek vizesi yenilenmeyecek.

BBC de Rainsford da Bloomberg'in açıklama talebine dönüş yapmadı. Eğer haber doğrulanırsa Rainsford, 2011'de The Guardian'dan Luke Harding'in vizesinin iptal edilmesinden bu yana sınır dışı edilen ilk İngiliz gazeteci olacak.

Bloomberg, Moskova'nın kararı Britanya, Rus gazetecilerin vize başvurularını reddettiği için aldığını ifade etti.