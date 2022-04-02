Bloomberg milyarderler listesine giren tek Türk Prof. Uğur Şahin oldu

Alman BionTech firmasında yüzde 18 hissesi bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin, 500 ismin yer aldığı listeye giren tek Türk oldu.

Alman firması BionTech'te yüzde 18 hissesi bulunan Prof. Uğur Şahin, 500 ismin yer aldığı Bloomberg milyarderler endeksinde bulunan tek Türk olarak kaydedildi. Prof. Dr. Şahin'in serveti bugün itibariyle 7,6 milyar dolar seviyesinde olduğu bildirildi.

BionTech net kârını bir yılda 676 kat artırdı

BionTech'in açıkladığı verilere göre; firma son bir yılda bir yılda net kârını 676 kat artırdığını bildirdi. BioNTech'te yüzde 18'lik hissesi bulunan Uğur Şahin'in serveti de bugün itibarıyla 7,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Alman BioNTech firması, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 179,2 milyon euro net zarar, 2020'de 15,2 milyon euro net kâr açıklayan şirket, 2021'de tarihi bir başarıya imza attı ve 10,3 milyar euro net kâr açıkladı. Böylece şirket, bir yılda net kârını 676 kat artırmış oldu.

BioNTech'in 2019'da 108,6 milyon euro, 2020'de 482,3 milyon Euro olan toplam cirosu da 2021'de büyük artışla 19 milyar euroya yükseldi. BioNTech'in 2022'de 2,4 milyar adet Covid19 aşı siparişi aldığı ve buradan 13 ile 17 milyar Euro arasında gelir beklediği aktarıldı.