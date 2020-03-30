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Ekonomi

Bloomberg: Merkez Bankası pandeminin etkisini küçümsüyor

30 Mart 2020 08:30

 

 

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş’ın “Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz” sözüne yer verdiği haberde, “Türkiye’nin merkez bankası pandeminin ekonomiye etkisini küçümsüyor” yorumu yaptı.
Bloomberg haberinde Merkez Bankası’nın Koronavirüs’ün etkisine dair iyimser bir tablo çizdiğini belirterek, Özbaş’ın Türkiye’nin bu tür şoklara dayanıklı olduğu şeklindeki yorumuna da yer verdi.

Oğuzhan Özbaş hafta sonu yayınlanan değerlendirmesinde "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz" demişti.

 

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