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Ekonomi

Bloomberg: Kamu bankalarının TL'nin değerini korumak için harcadığı para 600 milyon dolara çıktı

23 Nisan 2020 10:29

Kam bankalarının, Çarşamba günü gerçekleşen faiz indirimi sonrasında TL’deki değer kaybını durdurmak için 300 milyon dolar sattığını duyuran Bloomberg haber ajansı, müdahale tutarının ilerleyen saatlerde 600 milyon dolara yükseldiğini yazdı. Bloomberg bu haberi, para piyasalarında işlem yapan iki trader’a (Alım satım yapan kişi) dayandırdı.
Rabobank yöneticisi Piotr Matys, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 9.75’ten 8.75’e çekmesinin önceliği ekonomiyi canlandırmaya verdiğinin açık işareti olduğunu belirterek, “Ama bu durum TL’nin cazibesini daha da azaltıyor. Bu durumda Merkez Bankası müdahale etmek için daha fazla döviz harcamak zorunda kalabilir” dedi.

"Merkez Bankası çılgınca savaşıyor"
Yatırım şirketi Jefferies LLC'nin global döviz şefi Brad Bechtel, "Merkez Bankası, TL/dolar'ı 7'nin altında tutmak için çılgınca savaşıyor ve bu genellikle kaybedilen bir savaş gibi görünüyor" derken, "Savaşmaya devam ediyorlar ama pazar onlara karşı baskı yapmaya devam ediyor ve teslim olmaya zorlanmaları sadece zaman meselesi" ifadesini kullandı.

 

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