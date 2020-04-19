Bloomberg: Kahve kıtlığı yaşanabilir

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Güney Amerika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması durumunda kahve kıtlığına yol açabileceğini belirtti.

Bloomberg'ün haberine göre çalışma saatlerinin kısaltılması, bankaların kapanması, ulaşımdaki zorluklar ve işçilerin hastalık korkusu nedeniyle, kahve çekirdeklerini toplamak için yeterli sayıda insan bulunamayabilir.



Bu durum özellikle, dünyanın kahve üretiminin yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduran Kolombiya, Brezilya ve Peru’yu ilgilendiriyor.

İşçiler tarlaları terk ediyor

Önümüzdeki ay hasadın başlaması gerekse de, birçok işçinin enfeksiyon kapma olasılığı ve düşük maaş nedeniyle tarlaları terk ettiği belirtildi.



Üretim hacimlerinin talebi karşılayamayacağı ve bir önceki yıla ait stokların kullanılması gerekeceği daha önce tahmin edilmişti. Ancak dünya genelinde kahveye yönelik aşırı talep, neredeyse stokları da eritmiş görünüyor.

Kahve çuvalı 130 dolara yükseldi

Piyasanın kahve fiyatlarında artış beklediği ve Arabica vadeli işlemlerinin değeri geçen ay yüzde 16 artarak bir kahve çuvalının fiyatı 130 dolara yükseldiği ifade ediliyor.