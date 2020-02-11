Bloomberg: İstanbul Havalimanı yönetimi borçlarını yapılandırmak için Çinli ve Arap sermayedarlarla görüşüyor

İstanbul Havalimanı yönetiminin Çinli ve Arap sermayedarlarla 5.7 milyar euroluk (37.4 milyar TL) borcunu tekrar yapılandırmak için görüştüğü iddia edildi.

Bloomberg'in aktardığına göre İGA borçlarını bu yılın ilk yarısına kadar yapılandırmak istediğini doğrularken inşaat maliyetlerini de azaltmayı amaçlıyor.

İGA tarafından yapılan yazılı açıklamada Avrupalı bankaların da refinansman projesiyle ilgilendiği belirtildi.

Geçen kasım ayında İGA'dan yapılan açıklamada Londra merkezli Dome Group ile borçların yeniden yapılandırılması için görüşüldüğü ifade edilmişti.

İGA bünyesinde Cengiz, Kalyon, MAPA ve Limat bulunuyor.