Bloomberg: İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA kira erteleme istedi

Bloomberg, İstanbul Havalimanı'nı işleten ve yılda devlete 1,1 milyar Euro kira vermesi gereken İGA'nın devletten kira erteleme, indirim ve sözleşme uzatma talep ettiğini yazdı. Diğer bazı havalimanı işletmecisi şirketler de destek istiyor.

Pandemi nedeniyle hava trafiği azalınca, havalimanlarını işleten firmalar devletin kapısını çaldı. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, aralarında İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA'nın da olduğu havalimanı işletmecisi şirketler, hükümetten destek istiyor.

Hükümete yakın inşaat firmaları Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa tarafından işletilen ve yıllık 1,1 milyar Euro devlete kira ödemesi gereken İGA'nın kira erteleme, indirim ve sözleşme uzatma talepleriyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin kapısını çaldığı aktarıldı.

Her havalimanı için farklı talep ve şartların müzakere edildiği belirtildi.

Yolcu sayıları sert düştü

90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı, 2020'de kapasitesinin sadece yüzde 25'i düzeyinde yolcuya hizmet verebilmişti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 52 azalmıştı.

Yıllık kirası 1,1 milyar Euro olan İGA, 25 yıllık sözleşmesindeki yolcu garantisi maddesinden yararlanabiliyor. Hükümet, kira ödemesini garanti ödemesinden düşmeyi değerlendirebilir.

İGA dışındaki bir havalimanı işletmecisinin de 2 yıllık kira ertelemesi için görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.