Bloomberg: "İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın potansiyel rakibi, hapis cezasıyla karşı karşıya"

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan iddianame, Bloomberg tarafından haberleştirildi. Haberde, İmamoğlu hakkında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecekteki potansiyel rakibi” ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg, İmamoğlu hakkında 31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle hazırlanan iddianameyi "İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın potansiyel rakibi hapis cezasıyla karşı karşıya" başlığıyla haberleştirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürüldü.

Bloomberg, İmamoğlu hakkında iddianame haberinin çıkmasıyla, Türk lirasının dolar karşısında 8.60'ı geçtiği, hâli hazırda geldiği en düşük seviye rekorunu genişletttiğini aktardı.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "İddianame, İmamoğlu'nun popülaritesinin, anketlere göre 2023 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı (O da eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) geçtiği görülürken hazırlandı."