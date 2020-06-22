Bloomberg HT'nin faiz anketi sonuçları açıklandı: 25 baz puan indirim bekleniyor

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin 25 baz puan indirimle yüzde 8'e indirilmesi yönünde.

Yıl sonu beklentisi için yapılan ankete 16 kurum katıldı. Bu ankete göre katılımcıların medyan tahmini yıl sonunda politika faizinin yüzde 7,75 seviyesinde biteceği yönünde.

Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirmişti. Türk Lirası'nda gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarının enflasyon görünümünü olumlu etkilediği ve mayısın ilk yarı göstergelerinin dipten dönüşe işaret ettiği vurgulanmıştı.

Faiz kararı 25 Haziran 2020 Perşembe günü açıklanacak.