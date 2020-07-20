Bloomberg HT'nin faiz anketi: Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklenmiyor

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete katılan 17 kurumun medyan beklentisi Temmuz toplantısında bir hafta vadeli repo faizinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 8,25 seviyesinde bırakılacağı yönünde.

Yıl sonu için yapılan ankete ise 16 kurum katıldı. Bu ankete göre katılımcıların medyan tahmini, politika faizinin yıl sonunda yüzde 8,25 olacağı şeklinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Haziran toplantısında indirim beklentilerine karşın faizleri sabit tutarak uzun süredir devam ettirdiği indirim serisini durdurdu. Geçen yılın Temmuz ayında başladığı faiz indirimlerini geçen aya kadar sürdüren banka, toplamda 1,575 baz puan faiz indirdi.

TCMB Temmuz ayı para politika toplantısını perşembe günü gerçekleştirecek.