Bloomberg HT: Merkez Bankası yetkilileri yarın yatırımcılarla görüşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri döviz piyasasına yapılan müdahale sonrası yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikasına yönelik verilen mesajlar, kurda yaşanan gelişmeler ve Döviz piyasasına 2014'ten sonra yapılan ilk müdahale sonrasında oldukça kritik bir yatırımcı toplantısına hazırlanıyor.

TCMB yetkilileri 2 Aralık tarihinde yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirecek. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantının saat 11:00'da, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16:00'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Çevrimiçi olacak toplantıların 1 saat sürmesi planlanıyor. Bloomberg HT'ye konuşan ekonomistler toplantıda 2014'ten sonra ilk kez gerçekleştirilen döviz piyasası müdahalesinin önemli başlıklardan biri olacağını belirtti.