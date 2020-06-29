Bloomberg HT'de üst düzey ayrılık

Ciner Medya Grubu öncülüğünde kurulan ekonomi kanalı Bloomberg HT'de kuruluşundan bu yana 10 yıl boyunca Haber Koordinatörlüğü görevini yürüten Ali Çağatay, görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla ayrılık kararını paylaşan Çağatay, başka projelere ve kendisine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirterek şunları söyledi:

''Kuruluşundan itibaren 10 yıl boyunca haber koordinatörlüğünü yaptığım Bloomberg HT’ye arkadaşlarımızın düzenlediği törenle veda ettim. Başka projelere ve kendime daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Her anı değerli bu süreç için Ciner Medya’nın yönetici ve mensuplarına teşekkürler''