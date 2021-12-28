Bloomberg HT anketi: Piyasalar aralıkta 19 yılın en yüksek enflasyonunu bekliyor

Yurtiçi piyasa aktörleri Aralık ayında enflasyonun 19 yılın zirvesine çıkacağını öngördü.

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından 22 kurumun katılımıyla hazırlanan ankette Aralık ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 29,59 olarak kaydedildi.

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyonun bu seviyeyi görmesi durumunda Türkiye'de yıllık enflasyon Kasım 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış olacak.

Ankette yıllık enflasyona ilişkin en yüksek beklenti yüzde 37,3 olurken, en düşük beklenti ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Ankette aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 8,1 oldu. Aylık enflasyona ilişkin en yüksek beklenti yüzde 14,6 seviyesinde belirlenirken, en düşük beklenti ise yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

2022 beklentisi yüzde 22,8 oldu

Ankette 2022 yılına ilişkin beklentiler de derlendi.

Buna göre 2022 yılına dair yıl sonu enflasyonu beklentisini paylaşan 13 kurumun medyan tahmini yüzde 22,8 oldu.

2022 yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum yüzde 18, en yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise yüzde 30 seviyesini öngördü.