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Ekonomi

Bloomberg HT anketi: Enflasyon martta yüzde 60'ı aşacak

Mart ayı enflasyonu için yıllık bazda en düşük beklenti aylık yüzde 58,40 olurken, en yüksek beklenti yüzde 63,40 olarak kaydedildi

30 Mart 2022 15:35

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği enflasyon anketinde 23 kurumun medyan beklentisi mart ayında tüketici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,4 artması yönünde oluştu.

Katılımcılar bir önceki aya göre artışın ise yüzde 5,6 olacağını öngördü. Mart ayı enflasyonu için yıllık bazda en düşük beklenti aylık yüzde 58,40 olurken, en yüksek beklenti yüzde 63,40 olarak kaydedildi. Aylıkta ise en düşük beklenti yüzde 3,8; en yüksek beklenti yüzde 7 seviyesinde.

Ankette yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 20 kurumun beklentisi yüzde 45'lik artış öngörüsüne işaret etti. Şubat dönemi anketinde yıl sonu beklentisi yüzde 35 seviyesindeydi.

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