Bloomberg: Halk dolarla ilgili Merkez Bankası'nı değil YouTube'daki ekonomistleri dinliyor; faiz artırımlarına rağmen dövizini bozmuyor

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Türkiye’deki dolarizasyonu kırmak için gösterdiği çabaların sonuç vermediğini, halkın resmi yetkilileri değil YouTube’daki ekonomistleri dinlemeyi tercih ettiğini belirtti. Haberde, YouTube’da ekonomi yorumu yapanların genellikle dolar/TL ile ilgili olumsuz öngörülerde bulunduğu belirtildi.

YouTube videoları yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlenen Sözcü yazarı Murat Muratoğlu (Yukarıdaki fotoğraf), dolar “psikolojik eşik” olan 7 TL’ye ne zaman inse vatandaşların Türk Lirası satarak Amerikan para birimine geçtiğini kaydetti.

Bloomberg, YouTube’da çok izlenen Evren Devrim Zelyut’un da Nisan’da “ekonomik kıyamet” yaşanacağı öngörüsünde bulunduğunu belirtti.

Haberde, YouTube yorumcuları arasında yer alan gazeteci Selçuk Geçer’in ekonomide “fırtına öncesi sessizlik” yaşandığını söylediği videosunun ise 150 bin kez izlendiğine dikkat çekildi.

Bloomberg, Merkez Bankası’nın yaptığı iki faiz artırımına rağmen vatandaşlar ile kuruluşarın döviz mevduatlarının azalmadığı ve 230 milyar doların üzerinde kalmaya devam ettiğini vurguladı.