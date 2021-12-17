Bloomberg, Erdoğan'ın kalesinde seçmenle konuştu: Bir daha AKP'ye verirsem ellerim kırılsın

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ABD'nin önde gelen ekonomi yayınlarından Bloomberg, Ankara'yla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'yi bağlayan otoyolu takip ederek, muhafazakarların kalesi olarak bilinen bölgede seçmenin iktidara duyduğu öfkeyi haberleştirdi.

"Türkiye lideri Erdoğan, en kaybetmemesi gereken yerlerde destek kaybediyor" başlıklı haber için Bloomberg muhabiri Selcan Hacaoğlu; Ankara, Delice, Samsun, Ordu, Çarşıbaşı, Arsin, İyidere ve son olarak da Erdoğan'ın memleketi Rize'deki vatandaşlarla konuştu. Erdoğan'ın Türkiye'yi zorla "yüksek riskli bir ekonomik deneye" soktuğunu belirten Bloomberg muhabiri, Cumhurbaşkanı'nın yıllar boyunca sırtını dayadığı düşük maaşlı işçilerin hayat şartlarının giderek zorlaşmasıyla partiden uzaklaştığına dikkat çekti.

İyidere'de 66 yaşındaki bir emekli, krediyle birkaç aylık et aldığını belirtirken, "Daha sonra param yetmeyebilir, bir saat sonra fiyatlar ne olacak o bile belli değil" dedi.

Yine İyidere'de ufak bir çay ocağı olan Selahattin Mete de, "Ekonomin, dünyanın kalanına derinden bağlıyken 'Faiz oranlarını kabul etmiyorum' diyemezsin" derken, AKP'den uzaklaşsa da Erdoğan'a hala bağlı olduğunu belirtti:

"Bizi küçümsüyorlar. En başta bizden biriydiler; normal insanlardı. Şimdi ise lüks içinde yaşıyorlar"

Arsinli Fatma Nur da iktidarın kadınları şiddetten korumayı başaramadığını ifade ederek, "Geçmişte AKP'ye oy verdim. Ama gelecek seçimlerde kesinlikle vermeyeceğim" diye konuştu.

Çarşıbaşı'ndaki bir balıkçı geçmişte sattığının yarısı kadar bile balık satamadığını belirtirken bir diğeri; "Birlik olursak ekonomik zorlukları aşabiliriz. Ben Erdoğan'dan başka lider görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun'da bir benzincide çalışan Osman Haliloğlu, insanların yükselen fiyatlardan şikayetçi olduğunu söylerken, sık sık "Bir daha AKP'ye oy verirsem ellerim kırılsın" ifadelerini duyduğunu belirtti.

İndirim mağazalarından bile alışveriş yapamaz hale geldiğini söyleyen Deliceli Ayşe Denizci de ailesiyle birlikte geçmişte genelde AKP'ye oy verdiğini söylerken, "Artık herhalde vermeyeceğiz. Bıçak kemiğe dayandı. Değişime ihtiyacımız var" dedi.