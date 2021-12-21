Bloomberg, Erdoğan'ın bin 56 konuşmasını analiz etti: 2021'de 'yatırım', 'üretim', 'büyüme' ifadeleri rekor seviyede kullanıldı

T24 Dış Haberler

Bloomberg, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmişe kıyasla daha sık konuşma yaptığını, ancak açıklamalarını daha kısa tuttuğunu tespit etti.

ABD'nin önde gelen finans yayını, Erdoğan'ın web sitesinde bulunan ve en eskisi Ağustos 2014 tarihli olan bin 56 konuşmasını analiz etti. Haberde Erdoğan'ın faiz oranları ve jeopolitika ile ilgili yorumlarının sıklıkla döviz kurlarında hareketlenmeye sebep olduğuna dikkat çekildi.

Analize göre Erdoğan bu sene 19 Aralık tarihi itibariyle 217 ile rekor sayıda konuşma yaptı ve birçoğunda alışılmışın dışındaki ekonomik planlarını anlattı. Bu süreçte Türk Lirası ciddi değer kaybı yaşadı ve Merkez Bankası artan enflasyona rağmen faiz düşürdükçe TL rekor seviyelere indi.

Bloomberg, 2020 itibariyle Erdoğan'ın konuşmalarında TL'yi dolardan daha fazla kullanmaya başladığını; 2021'de bu farkın daha da açıldığını ifade etti. Haberde Erdoğan'ın konuşmalarında yılın bu çeyreğinde muhalefet partilerine son 2 yılda verdiğinden daha fazla yer vermeye başladığına da dikkat çekti.

Erdoğan'ın 2021'deki konuşmalarında "yatırım", "üretim", "istihdam" ve "büyüme" ifadelerini de rekor seviyede kullandı.

Bloomberg, Erdoğan'ın sıkça konuşma yapmasının seçmenle daha çok iletişim fırsatına gelse de aynı zamanda yatırımcıların da kendisini takip ettiğini ve daha çok kendini kurumlar üstü gösteren mesajlar vermesine odaklandığını ifade etti.