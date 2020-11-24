Bloomberg: Erdoğan, Biden’la sallantılı dört yıl için hazırlanıyor

Bloomberg, ABD’nin 46. Başkanı’nın Joe Biden olmasıyla, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gelecek dört yılın ilişkilerinin nasıl olacağını değerlendirdi. Makalede, “Türkiye’nin üzerinde sallanan ABD yaptırımlarıyla, Beyaz Saray’daki değişim Ankara için iyiye işaret değil” ifadeleri yer aldı.

Bloomberg’de yayımlanan Marc Champion ve Nick Wadhams imzalı ve “Erdoğan, Biden’la sallantılı dört yıl için hazırlanıyor” başlıklı makale, Ankara-Washington ilişkilerinin gelecek dört yılını inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin, Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı nedeniyle Biden’ı iyi tanıdığı belirtilirken, bu durumun ABD’nin Türkiye’ye yöneltmeye hazır olduğu yaptırımlar düşünüldüğünde bir “artı olmadığı” vurgulandı.

Makalede, Biden’ın New York Times’a Ocak ayında yaptığı açıklamalarda Erdoğan’dan “otokrat” diye bahsettiği, Halkbank davası, S-400 yaptırımları, Suriye ve Doğu Akdeniz’deki fikir ayrılıkları hatırlatıldı.

Makalede, “Kongre’de alınan kararla birlikte Başkan, 12 tane olası yaptırımın olduğu menüden en az 5 yaptırım seçmeye zorlanabilir” yorumunda bulunuldu. Seçeneklerin “Sembolik yaptırımdan bütün finansal işlemleri etkileyen ve zarar verici yaptırımlara kadar geniş bir yelpazede” olacağı vurgulandı.

Erdoğan’ın Biden’ın başkanlığını teklif etmesi ise şu sözlerle değerlendirildi: “Gelecekte olabileceklere dair endişe, Trump’ın başkanlığı döneminde fayda edinen Bolsonaro ve Putin’in aksine, Erdoğan’ın Biden’ı kutlamasındaki gerekçe olabilir”

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nden Demokrat Bob Menendez için çalışan araştırmacı Damian Murphy, geçen dört yılı anlatırken “Erdoğan geçen dört yılda ne isterse yapabiliyordu. Bütün bu kesinlik artık ABD’nin perspektifinde değişecek” dedi.

Biden geçiş ekibi, yeni yönetimin Türkiye’yle ilgili düşünceleri üzerine yorum yapmayı reddetti.