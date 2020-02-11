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Ekonomi

Bloomberg: Doları engellemek için kamu bankaları 4,5 milyar dolar sattı

Bloomberg'ün haberinde son iki günde 500 milyon dolar satış yapıldığı öne sürüldü

11 Şubat 2020 17:56

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, doların kurundaki yükselişin önüne geçmek için kamu bankalarının son bir haftada 4,5 milyar dolar satış yaptığı belirtildi.

Kurun 6,05’i görmesiyle TL’nin dolar karşısında son sekiz ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çeken ABD merkezli finans ajansı, kamu bankalarının geçen hafta 4 milyar dolar, son iki günde de yaklaşık 500 milyon dolar sattığını öne sürdü. İddia, konuya yakın üç farklı kaynağa dayandırıldı.

Bloomberg’in haberinde, uzmanların, faizlerdeki sert düşüşe ve artan jeopolitik risklere rağmen kurun yapay bir şekilde güçlü tutulduğunu ve müdahaleciliğin giderek arttığını söylediği aktarıldı.

 

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