Bloomberg: Deutsche Bank, LNG alımı için BOTAŞ’a 1 milyar euro kredi verecek

Türkiye'nin doğalgaz ithalatçısı BOTAŞ, ABD ve Avrupa ülkelerinden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için Deutsche Bank'tan 1 milyar euro kredi almak için yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi.

Bloomberg News haber ajansının konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre BOTAŞ, anlaşmaya varabilmesi halinde LNG alımının finansmanı için ilk defa kredi kullanmış olacak.

Kredi ABD'li üreticilerden doğrudan veya Avrupa'daki ticaret aracıları üzerinden LNG alımı için kullanılacak.

2 katına çıkabilir

Adları açıklanmayan kaynaklara göre kredinin 5 yıl vadeli olması ve büyüklüğünün iki katına çıkarılması ihtimal dahilinde.

Türkiye geçen yıl yaklaşık 60 milyar metreküp ile rekor miktarda doğalgaz tüketti. Henüz kendine ait doğalgaz kaynağı olmayan Türkiye, bu tutarın yaklaşık dörtte birini LNG olarak ABD ve Katar başta olmak üzere pek çok ülkeden sağlıyor. Geri kalan tutar ise Rusya başta olmak üzere Azerbaycan ve İran'dan boru hatlarıyla ithal ediliyor.

Haberde Deutsche Bank, BOTAŞ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konu hakkındaki sorulara cevap vermediği ifade edildi.