Bloomberg'den "Türkiye bölgesel ilişkilerde sıfırlamaya gidiyor" yorumu: Çavuşoğlu haftaya Suudi Arabistan'da

T24 Dış Haberler

Bloomberg, Türkiye'nin Mısır'dan sonra Suudi Arabistan ile de temas kurarak zarar gören ilişkileri toparlama girişimini sürdüreceğini ifade etti.

Konu hakkında bilgisi olan kaynaklar Bloomberg'e Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek hafta Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacağını bildirdi. Bu 2 Ekim 2018'de Riyad'dan gelen emirle Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsoloslukta öldürülmesinden bu yana bir üst düzey Türk diplomatın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacak.

Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan'a 11 Mayıs'ta gitmesi bekleniyor.

Bloomberg, Türkiye'nin Libya ile Suriye'deki savaşlarda gerilimi azaltmak, bölgesel ticarete ve enerji aramalarına zarar veren gerilime son vermek için Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri "sıfırlamaya çalıştığını" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin Müslüman Kardeşlere destek verdiğine dikkat çeken Bloomberg, Riyad ve Abu Dabi'yi memnun etmek için Ankara'nın İhvan hareketine verdiği desteği kesip kesmeyeceğinin henüz bilinmediğini ifade etti.