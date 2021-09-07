Bloomberg'den Kabil Havalimanı analizi: Taliban üzerinde etki kurmak, yalnızca Türkiye’nin çıkarlarına değil, Erdoğan’ın kişisel emellerine de hizmet edecek

Bloomberg’de Türkiye’nin Taliban’ın kontrolüne geçen Afganistan’da bulunan Kabil havalimanının güvenliği ve işletmesini üstlenmesine ilişkin gündem, “Taliban'ın üzerinde etki oluşturmak, yalnızca Türkiye’nin çıkarlarına değil Erdoğan’ın kişisel emellerine de hizmet edecek” ifadeleriyle değerlendirildi.

Bloomberg’de Bobby Ghosh imzalı “Neden Türkiye Afganistan’ın Dünyaya Kapısını Korumak İstiyor?” başlıklı makale, Taliban kontrolünde Kabil'deki havalimanının güvenliği ve işletmesi üzerine tartışılan gündemi ele aldı.

Analizde, “Erdoğan hükümeti için havalimanının kontrolü, Türkiye'nin Taliban liderliğindeki Afganistan'da bir yer edinmesi için çok önemli. Erdoğan, Afganistan'a açılan ana geçidin işletilmesinde Türkiye’nin başrol oynamasını istiyor. Bu, yalnızca Türkiye'nin çıkarlarına değil, aynı zamanda Erdoğan'ın kendi emellerine de hizmet edecek olan Taliban liderliğindeki hükümet üzerinde etki kurmanın en kesin yolu olacaktır” yorumuna yer verildi.

“Ankara’nın en acil endişesi Afganistan’dan yeni bir göç akını” ifadelerinin yer aldığı haberde, Taliban yönetiminden kaçan Afganların büyük çoğunluğu Pakistan ve İran’a kaçsa da bir bölümünün Türkiye’ye yöneleceği hatırlatıldı.

Analizde şu ifadeler yer aldı: “Yaygın ekonomik kaygılar ışığında kamuoyu desteği düşüşte olan Erdoğan için, yeni bir Afgan sığınmacı akınının siyasi bedeli, Avrupa Birliği’nden yeni bir finansal desteğin önüne geçiyor”

Analizde, Kabil’de etkisini artırmanın Türkiye’ye NATO ve Biden yönetimi nezdinde de bir değer sağlayacağı belirtildi.

Makale şöyle devam etti:

“Erdoğan'ın kendisi için Afganistan, Türkiye'nin etki alanını ve Müslüman dünyasının lideri olma iddiasını genişletmek için bir fırsat sunuyor”

"Türkiye ve Erdoğan, Afganistan'da bu emelleri gerçekleştirebilecek mi" sorusuna yer verilen analizde, 'Bu durum, Taliban'la iyi ilişkiler geliştiren Katar'a bağlı’ olduğu vurgulandı.