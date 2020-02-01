Bloomberg başkanlık için iki ayda 300 milyon dolar harcadı

ABD'de kasımdaki başkanlık seçimlerinin adaylarından Michael Bloomberg, iki ayda seçim kampanyası için kendi cebinden 300 milyon dolara yakın para harcadı ve rakiplerine fark attı.



ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin aday adaylarından olan Michael Bloomberg’in seçim harcamaları, daha iki ayda astronomik boyutlara ulaştı.



CNN’in Kantar Media’s Campaign Media Analysis Group’tan aktardığı veriye göre, 60 milyar dolarlık servete sahip olan Bloomberg’ün 24 Kasım 2019’da başlattığı seçim kampanyası kapsamında iki ayda yaptığı harcamalar 300 milyon dolara yaklaştı.



Bloomberg, sadece 24 Kasım-31 Aralık 2019 dönemiden televizyon reklamları için 132 milyon dolar harcadı. Bu dönemdeki toplam harcaması ise 188 milyon dolar.

Trump 343 milyon dolar harcamıştı

Bloomberg’in seçim harcamaları, mevcut başkan Donald Trump’ın 2016’daki seçim kampanyasının tamamında yaptığı toplam harcama olan 343 milyon dolara şimdiden yaklaşmış durumda.



Bloomberg gibi milyarder bir iş adamı olan Trump, Ocak 2017’de başlattığı yeni adaylık kampanyasında ise şimdiye kadar 148 milyon dolar harcadı.

Bir diğer milyarder başkan adayı Tom Steyer, kampanyasını başlattığı Temmuz 2019’dan yıl sonuna kadar olan dönemde 201 milyon dolar harcadı.



Bu dönemde kampanya için Steyer, kendi cebinden 202.5 milyon dolar koyarken, 3 milyon dolar da bağış topladı. Steyer, televizyon reklamlarına 117 milyon dolar, dijital reklamlara 44 milyon dolar harcadı.