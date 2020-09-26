Bloomberg: BAE, ABD'den F-35 savaş uçağı satın almak için resmi başvuruda bulundu

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile ilişkileri normalleştiren anlaşmaya imza attıktan sonra ABD'den yeni jenerasyon F-35 savaş uçağı almak için resmi başvuruda bulunduğu belirtildi.

Resmi başvuru, Lockheed Martin'in geliştirdiği uçakları almak için uzun süren sürecin ilk adımı.

Bloomberg'e konuşan bir yetkili, Orta Doğu ülkesinin kaç tane uçak istediğiyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

BAE'nin F-35 alma ihtimaline İsrail'in karşı olduğu belirtilmişti. ABD, İsrail ile BAE arasındaki ilişkileri normalleştiren anlaşmaya arabuluculuk yaptı. ABD yasaları, Arap ülkelerine kıyasla İsraili'i ordu konusunda daha güçlü tutmayı garantiliyor.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamalarda F-16 filolarını yenilemenin "mantıklı" olduğunu söylemişti.

Gargaş, "Orduyu modernize etmek ana odak noktalarımızdan" dedi.