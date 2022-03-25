Bloomberg: Avrupa'nın 40 günlük motorin stoku kaldı

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da dizel yakıtın bitebileceğine dair endişeleri arttırdı. Avrupalı devletlerin Rusya'ya olan enerji bağımlılığının da etkisiyle kıtanın 40 günlük motorin stoku kaldığı belirtildi.

Bloomberg Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Avrupalı petrol şirketleri savaşın 2. aya girmesiyle Rusya'dan yapılan petrol tedarikinden kaçınırken, Rusya kaynaklı yaşanan açığın yerini doldurmak için Orta Doğu, Asya ve ABD gibi uzak yerlerden sevkiyat arıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre savaş başlamadan önce ocak sonunda Avrupa ülkelerinde toplam 247,4 milyon varil dizel bulunuyordu. Bu rakamın, kıtada hiç dizel üretilmese ya da ithal edilmese dahi 40 gün boyunca ihtiyacı karşılayacağı düşünülüyor.

Finlandiya ve Danimarka'da 6 aylık stok var

Diğer yandan habere göre söz konusu dizel rezervi kıta ülkeleri arasında eşit olarak paylaşılmadı. Danimarka ve Finlandiya'da 6 aylık dizel rezervi var.

Bu oran İngiltere ve Norveç için ise 30 günün biraz üzerinde.