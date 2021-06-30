Bloomberg anketi: Haziranda enflasyon beklentisi yıllık yüzde 16,9

Haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Bloomberg HT ise haziran ayına ilişkin enflasyon tahminlerini ölçtüğü anketin verilerini paylaştı.

Araştırma Birimi'nin enflasyon anketi piyasada Haziran beklentisinin yüzde 17'ye yakın olduğunu gösterdi.

21 kurumun katıldığı ankette medyan tahmin Haziran ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 1,4, yıllık ise yüzde 16,9 artması yönünde.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum Haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 1,03; yıllık yüzde 16,47 olarak gerçekleşmesini öngördü.

En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise Haziran ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2 artış göstermesini; yıllık bazda ise yüzde 17,5 olmasını bekliyor.

Bu anket döneminde 19 katılımcının 2021 yılsonu beklentisi medyanda yüzde 15 oldu. Yıl sonuna ilişkin en yüksek tahmin yüzde 15,50, en düşük tahmin ise yüzde 13,30 seviyesinde geldi.

Mayıs anketi döneminde ise 17 katılımcının 2021 yılsonu beklentisi medyanda yüzde 14,50 olarak gerçekleşmişti. En yüksek tahmin yüzde 15,50, en düşük tahmin ise yüzde 11.70 seviyesinde gelmişti.